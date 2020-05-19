Лавров: РФ не будет проводить учения возле границ НАТО во время пандемии

Россия не планирует проводить учения вблизи границ стран НАТО во время пандемии коронавируса, сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе пресс-конференции после министерской сессии Совета государств Балтийского моря.
По его словам, российские военные решили сократить масштаб манёвров и отказаться от учений рядом с линией соприкосновения с Североатлантическим альянсом,
Как писал NEWS.ru, ранее Лавров заявил, что пандемия коронавирусной инфекции нового типа приведёт к разнообразным последствиям во многих областях. В частности, они затронут сферу военно-политической безопасности.
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