Лавров: РФ не будет проводить учения возле границ НАТО во время пандемии

https://static.news.ru/photo/43b26ef2-99e1-11ea-9ec6-fa163e074e61_660.jpg Сергей Лавров Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Россия не планирует проводить учения вблизи границ стран НАТО во время пандемии коронавируса, сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе пресс-конференции после министерской сессии Совета государств Балтийского моря.

По его словам, российские военные решили сократить масштаб манёвров и отказаться от учений рядом с линией соприкосновения с Североатлантическим альянсом, передаёт ТАСС.

Как писал NEWS.ru, ранее Лавров заявил, что пандемия коронавирусной инфекции нового типа приведёт к разнообразным последствиям во многих областях. В частности, они затронут сферу военно-политической безопасности.