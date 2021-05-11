Кузнецова: пострадавшие в ЧП в Казани дети могут быть перевезены в Москву

https://static.news.ru/photo/1a007a5a-b285-11eb-a213-96000091f725_660.jpg Анна Кузнецова Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Некоторые дети, пострадавшие при трагедии в Казани, рассматриваются для перевозки в Москву. Об этом заявила уполномоченный при президенте РФ по правам ребёнка Анна Кузнецова. Её слова приводит РИА Новости.

Анна Кузнецова рассказала, что побывала в реанимации, куда помещены тяжело пострадавшие при стрельбе в Казани дети, поговорила с докторами о перспективах их лечения.

Некоторые дети рассматриваются к перевозу в Москву. Всё будет зависеть от тех решений, которые будут в ближайшее время приняты, — сообщила детский омбудсмен.

Стрельба в гимназии № 175 в Казани произошла утром 11 мая. По данным МВД и СКР, нападавший — 19-летний молодой человек, который ранее учился там. Различные источники утверждают, что его зовут Ильназ Галявиев. В настоящее время он задержан, в отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Убийство двух и более лиц». Также рассматриваются версии о наличии у него сообщников.

В результате атаки погибли, по последним данным, девять человек, включая семерых детей, учительницу и женщину — работника школы, ещё 21 получил ранения.

12 мая в Татарстане объявлено днём траура по погибшим.