https://static.news.ru/photo/67fd730e-53ac-11ea-b9ab-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В 2019 году исполнение федерального бюджета России по расходам стало худшим за последние 11 лет. Неизрасходованными остались 1,122 триллиона рублей. Об этом сообщил глава Счётной палаты Алексей Кудрин.

Он пояснил , что бюджет был использован всего на 94,2%. При этом уровень исполнения федеральной адресной инвестиционной программы составил только 76%. По словам Кудрина, это «ниже, чем когда-либо».

Вынуждены констатировать низкую дисциплину исполнения федерального бюджета. Нужно очень серьёзно и глубоко разбираться в причинах. Одна из причин — нацпроекты, поздняя их подготовка, утверждение, изменения в течение года, — отметил глава Счётной палаты.

В опубликованном материале контрольного органа сказано, что ситуация с исполнением расходов оказалась наихудшей за последние 11 лет. При этом больше всего денег не израсходовано в разделе «Национальная экономика». Там остались свободными 253,8 млрд руб. Глава Счётной палаты пояснил, что речь идёт о субсидиях предприятиям, взносах в капиталы корпораций, и инвестициях, в том числе и в дорожное хозяйство.

Вторым в списке аутсайдеров оказался раздел «Национальная оборона», где неисполнение бюджета составило 236 млрд руб. А на третьем месте «Общегосударственные расходы» на которые не потратили 232,8 млрд.

При этом Кудрин считает, что смена правительства повлияет на исполнение бюджета в 2020 году и затормозит его, однако, в этот раз ситуация должна сложиться лучше.

Как писал NEWS.ru, 19 февраля председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что в нижнюю палату парламента поступили поправки в федеральный бюджет на 2020 год и плановый период на 2021–2022 годы.