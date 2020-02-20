В 2019 году исполнение федерального бюджета России по расходам стало худшим за последние 11 лет. Неизрасходованными остались 1,122 триллиона рублей. Об этом сообщил глава Счётной палаты Алексей Кудрин.
Он
Вынуждены констатировать низкую дисциплину исполнения федерального бюджета. Нужно очень серьёзно и глубоко разбираться в причинах. Одна из причин — нацпроекты, поздняя их подготовка, утверждение, изменения в течение года, — отметил глава Счётной палаты.
В опубликованном материале контрольного органа сказано, что ситуация с исполнением расходов оказалась наихудшей за последние 11 лет. При этом больше всего денег не израсходовано в разделе «Национальная экономика». Там остались свободными 253,8 млрд руб. Глава Счётной палаты пояснил, что речь идёт о субсидиях предприятиям, взносах в капиталы корпораций, и инвестициях, в том числе и в дорожное хозяйство.
Вторым в списке аутсайдеров оказался раздел «Национальная оборона», где неисполнение бюджета составило 236 млрд руб. А на третьем месте «Общегосударственные расходы» на которые не потратили 232,8 млрд.
При этом Кудрин считает, что смена правительства повлияет на исполнение бюджета в 2020 году и затормозит его, однако, в этот раз ситуация должна сложиться лучше.
Как писал NEWS.ru, 19 февраля председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что в нижнюю палату парламента поступили поправки в федеральный бюджет на 2020 год и плановый период на 2021–2022 годы.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен