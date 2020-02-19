https://static.news.ru/photo/e98328d0-5319-11ea-899f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Поправки в федеральный бюджет на 2020 год и плановый период на 2021–2022 годы поступили в нижнюю палату парламента. Об этом сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Он пояснил, что корректировки внесены для реализации послания президента России Владимира Путина.

Нужно обеспечить их приоритетное рассмотрение, чтобы как можно раньше начать реализацию социальных инициатив президента РФ, — отметил Володин.

Правительство одобрило проект о поправках в бюджет 13 февраля. По данным Минфина, увеличение доходов бюджета в текущем году предполагается на 214 млрд рублей, в 2021 году — на 645 млрд, в 2022 году — на 755 млрд рублей.

По словам главы кабмина Михаила Мишустина, поправки в бюджет позволят «усилить социальную поддержку граждан и придать динамику развитию экономики». Премьер-министр ранее подчеркнул, что правительство планирует доработать законопроект о защите капиталовложений, поскольку он будет гарантировать стабильность при реализации крупных инвестиционных проектов.

Как писал NEWS.ru, из-за восстановительной динамики доходов населения в России по итогам ушедшего года уровень бедности в России снизится на 0,1 п. п. Об этом сообщается в отчёте по предварительным итогам социально-экономического развития, который подготовили в Минэкономразвития и внесли в Госдуму вместе с поправками в бюджет.