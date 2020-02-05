https://static.news.ru/photo/22c3cd12-481f-11ea-8d77-fa163e074e61_660.jpg Фото: Xinhua/Global Look Press

Кабинет министров рассмотрит на следующей неделе поправки в бюджет, связанные с выполнением послания президента РФ Владимира Путина. Об этом заявил глава кабмина Михаил Мишустин.

По его словам, эти поправки позволят «усилить социальную поддержку граждан и придать динамику развитию экономики».

Мишустин подчеркнул, что Минфину поручено оперативно решить вопрос финансирования, а также подготовить изменения в федеральный бюджет. Премьер заявил, что правительство планирует доработать законопроект о защите капиталовложений, поскольку он будет гарантировать стабильность при реализации крупных инвестиционных проектов, сообщает ТАСС.

NEWS.ru писал, что Мишустин назначил вице-премьеров ответственными за поручения президента Владимира Путина. По его словам, необходимо навести порядок в этом вопросе. Глава кабмина также заявил о персональной ответственности членов правительства за реализацию нацпроектов.