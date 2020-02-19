Из-за восстановительной динамики доходов населения в России по итогам ушедшего года уровень бедности в России снизился на 0,1 п. п. Об этом сообщается в отчёте по предварительным итогам социально-экономического развития, который подготовили в МЭР.
Таким образом в стране бедных стало на 100 тыс. человек меньше, чем в 2018 году,
При этом в Минэкономразвития отметили, что на уровень бедности положительное влияние оказали социальные пособия для семей с детьми с низким уровнем дохода.
Как писал NEWS.ru, ранее министр труда и социальной защиты Антон Котяков рассказал, какие российские семьи рискуют обеднеть.
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