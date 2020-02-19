https://static.news.ru/photo/b9407e0c-5319-11ea-8582-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Из-за восстановительной динамики доходов населения в России по итогам ушедшего года уровень бедности в России снизился на 0,1 п. п. Об этом сообщается в отчёте по предварительным итогам социально-экономического развития, который подготовили в МЭР.

Таким образом в стране бедных стало на 100 тыс. человек меньше, чем в 2018 году, передаёт ТАСС. Документ уже внесён в Госдуму вместе с проектом поправок в российский бюджет на 2020 год и плановый период 2021–2022 годов.

При этом в Минэкономразвития отметили, что на уровень бедности положительное влияние оказали социальные пособия для семей с детьми с низким уровнем дохода.

Как писал NEWS.ru, ранее министр труда и социальной защиты Антон Котяков рассказал, какие российские семьи рискуют обеднеть.