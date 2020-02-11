https://static.news.ru/photo/57b278a2-4ca7-11ea-85f0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Многодетные семьи больше других подвержены риску бедности. Об этом заявил министр труда и социальной защиты Антон Котяков.

По его словам, более 80% бедных в России — это семьи с детьми. На расширенном заседании комитета Совета Федерации по социальной политике глава Минтруда напомнил, что благосостояние определяется исходя из среднедушевого дохода. Именно поэтому в категорию бедных больше шансов попасть семьям с несколькими несовершеннолетними иждивенцами.

Котяков уточнил, что возглавляемое им министерство уже пересмотрело приоритет по заключению социальных контрактов в сторону многодетных семей, передаёт ТАСС.

Поддержка на основании социального контракта осуществляется с 2019 года по нацпроекту «Демография». Соцконтракты вводятся в российских регионах для решения задачи по снижению уровня бедности. Претендовать на поддержку могут малоимущие семьи, в которых среднедушевой доход меньше прожиточного минимума.

Семьи заключают контракт с органами соцзащиты, которые берут их на сопровождение. Документ предусматривает взаимные обязательства государства и получателя социальных услуг.

Задачу снизить уровень бедности в два раза — с 13,3% до 6,6% — в 2018 году поставил президент России Владимир Путин. По данным Росстата, численность населения с доходами ниже прожиточного минимума в России за январь-сентябрь 2019 года составила 19,2 млн человек, это 13,1% от общей численности населения.

Ранее, как писал NEWS.ru, Минтруд установил величину прожиточного минимума, который составил 10 609 рублей, для трудоспособного населения — 11 510 рублей, для пенсионеров — 8788 рублей, для детей −10 383 рубля.