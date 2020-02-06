https://static.news.ru/photo/8daa33ae-48d4-11ea-ac1b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Софья Сандурская/АГН «Москва»

Сотрудники администрации президента проверяли журналистов перед входом в Кремль на коронавирус. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал этот акт мерами предосторожности.

Работников СМИ сканировали при помощи устройства, которое внешне похоже на видеокамеру. Датчик измерял температуру тела. На всю процедуру уходило не более одной минуты.

Это меры предосторожности, — цитирует Пескова РИА Новости.

Отмечается, что всем посетителям мероприятия удалось пройти проверку.

6 февраля российский лидер Владимир Путин проводит заседание президиума Госсовета и президентского Совета по науке и образованию. На нём будет обсуждаться вопрос повышения роли регионов в подготовке кадров для различных сфер жизни.

Как ранее писал NEWS.ru, жители России начали массово скупать строительные респираторы из-за коронавируса. Продавцы объясняют желающим, что такие устройства могут помочь в профилактике изученных болезней, но от нового заболевания не защищают.