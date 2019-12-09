https://static.news.ru/photo/6c9892ba-19df-11ea-a88e-fa163e074e61_660.jpg Большой противолодочный корабль «Вице-адмирал Кулаков» Фото: function.mil.ru

Противолодочный корабль «Вице-адмирал Кулаков» и десантное судно «Кондопога» Северного флота попали в пятибалльный шторм в Норвежском море. Порывы ветра в месте их дислокации достигают 20 и более метров в секунду.

Моряки проверили крепления оборудования и грузов, после чего получили приказ не выходить на верхние палубы без крайней необходимости. Военнослужащим, которые несут вахту на сигнальных мостиках, выданы непромокаемое обмундирование и средства спасения на воде, сообщили в Северном флоте.

Корабли совершают переход с главной базы в Североморске в Северное море. Они преодолели уже около тысячи морских миль.

Ранее из-за шторма на сутки был отложен выход из порта в Калининграде парусников «Седов» и «Крузенштерн». Старт кругосветной экспедиции состоялся 8 декабря.