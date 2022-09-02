Контрсанкции Минсельхоза могут привести к росту цен на сладости Запрет на поставки сырья для сладкого из ЕС приведет к его дефициту и росту цен

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Контрсанкции Минсельхоза на поставки растительных жиров и кондитерских смесей из Евросоюза могут привести к дефициту сырья и росту цен на кондитерские изделия в России, рассказала в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» вице-президент Российской гильдии пекарей и кондитеров Ирина Эльдарханова. По ее словам, многие ингредиенты из Европы заменить будет трудно, это заставит производителей искать поставщиков в Турции и Юго-Восточной Азии.

Запрет приведет к дефициту сырья, что в свою очередь приведет к росту цен на них и готовую продукцию. Уже был пример, когда после начала спецоперации случился дефицит эквивалента какао-масла. Его цена выросла до стоимости натурального продукта. Но часть европейских ингредиентов трудно заменить. Придется искать поставщиков в Турции, Юго-Восточной Азии. Все это приведет к удорожанию продукции, — рассказала эксперт.

Эльдараханова пояснила, что для импортозамещения потребуется время, кроме того, придется изменить состав кондитерской продукции. Так, например, из-за того что в России не производят заменители молочного жира, то производителям придется использовать натуральные продукты, что в итоге отразится на цене.

Также эксперт отметила сложности, с которыми уже столкнулись представители отрасли. В частности, возникли проблемы с логистикой и оплатой сырья для производств. Сейчас платежи могут идти по 2-3 недели, в результате поставщик может просто отказаться от сделки.

Ранее сообщалось, что Минсельхоз РФ изучает возможность введения в стране эмбарго на поставки из Евросоюза растительных жиров и кондитерских смесей. Запрет могут наложить на маргарин, спреды, жиры специального назначения, а также заменители молочного жира и эквиваленты какао-масла.