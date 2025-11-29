День матери
29 ноября 2025 в 21:32

Командира ВСУ уличили в раздаче автографов, пока солдаты идут на убой

ТАСС: полк ВСУ бросили на убой, пока их командир раздает автографы

ВС Украины ВС Украины Фото: Социальные сети
Командир 225-го отдельного штурмового полка ВСУ Олег Ширяев раздает автографы, пока солдаты погибают под натиском, пишет ТАСС со ссылкой на источники в российских силовых структурах. Они уточнили, что глава формирования свободно перемещается между украинскими городами.

225-й полк фактически расформирован и разбит на несколько частей, которые брошены на убой по всему фронту. Однако их штатный командир Ширяев чувствует себя очень даже хорошо. Он свободно разъезжает по городам пока еще Украины, раздает автографы и стесняется военной формы, — заявил источник агентства.

По информации российских силовиков, Ширяева фактически отстранили от командования. Однако по документам за военным все еще значится его пост, добавили источники.

Ранее военный корреспондент Руслан Татаринов сообщил, что на Украине обнародовано около 699 тыс. некрологов военнослужащих. Он подчеркнул, что получает свежие данные о потерях ВСУ через специальную программу, которая анализирует некрологи, размещенные на украинских интернет-ресурсах и в социальных сетях.

