Командир «Ахмата» рассказал о росте числа пленных солдат ВСУ Алаудинов: солдаты ВСУ сдаются в плен каждые два-три дня

Фото: МО Украины

Украинские военнослужащие стали чаще сдаваться в плен на Артемовском и других направлениях, рассказал РИА Новости командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов. По его словам, подразделения «Ахмата» берут новых пленных каждые два-три дня.

Действительно, на всех направлениях, надо отметить, что в последнее время очень много пленных. Уже, наверное, все видят, что через день-два, максимум три, обязательно у нас бывают новые пленные, — сказал Алаудинов.

Он также отметил, что противник несет большие потери, которые старается восполнять в кратчайшие сроки. Однако качество личного состава становится все хуже. По словам Алаудинова, на фронт отправляются «инвалиды во всех отношениях». Это, в свою очередь, ведет к росту потерь и числа случаев сдачи украинских солдат в плен.

Ранее Алаудинов высказал предположение, что конфликт на Украине может закончиться в 2024 году победой России. По его мнению, западная помощь Киеву в скором времени может прекратиться, поскольку у США и европейских стран накопилось достаточно собственных проблем.