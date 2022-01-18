Коллеги покончивших с собой медсестёр в Сургуте: их травило руководство

Коллеги покончивших с собой медсестёр, работавших в Сургутской травматологической больнице, рассказали Lenta.ru, что Аяжан Ташмагамбетова и Ираида Петрова были сильно подавлены перед самоубийством. Их добровольный уход из жизни стал неожиданностью для коллег-медсестёр, которые обвинили в трагедии руководство госпиталя. По словам сотрудников больницы, персоналу медучреждения не выплачивались ковидные переработки, внутри стен больницы практиковались разного рода махинации с документами и препаратами, и также имела место травля от руководства.

В конце концов Аяжан решила подать жалобу на старшую медсестру Ольгу Матвейчук в трудовую инспекцию, — пишет источник.

Её поддержали несколько медсестёр-анестезистов, но позже по каким-то причинам «сдали назад». Аяжан не справилась с давлением и призналась, что именно она подала документ.

Ираида отговаривала свою коллегу подавать жалобу, объясняя это тем, что в 2012 году уже пытались жаловаться и это оказалось безрезультатно. После этого Ташмагамбетова решила уволиться, однако ей стали поступать угрозы, что после увольнения её будет ждать тюрьма. Вскоре супруг женщины Радик нашёл её мертвой на кухне.

После смерти Аяжан под давление попала Петрова. Медперсонал стал всячески её унижать и интересоваться, довольна ли она смертью коллеги. По словам близкой подруги Ираиды, женщина винила себя за смерть коллеги. Одна из работниц спросила у неё: «Может быть, нужно пойти и заявить в полицию, что ты виновата в её смерти?»

Сообщается, что за день до трагедии бывшая коллега предложила Петровой другое место работы — в роддоме, но та отказалась. Накануне перед смертью Ираида купила себе зимнюю шапку и платье. Следующей ночью она покончила с собой.

Следователи завели уголовное дело сразу же после первой трагедии, но проверка, проведённая 30 декабря, не выявила нарушений. Аяжан покончила с собой 21 октября 2021 года, Ираида — 27 декабря того же года.

Ранее стало известно, что глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял на личный контроль расследование обстоятельств самоубийства двух медсестёр. Просьба взять на особый контроль расследование этих случаев суицида последовала после многочисленных обращений сотрудников больницы к руководству ведомства через СМИ.