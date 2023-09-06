Коц рассказал, кто ударил по Константиновке: что пишут военкоры 6 сентября

Фото: Социальные сети

Обстановка у Работино, удар по Константиновке, совет бойцам ВСУ и поставки вооружения России из Северной Кореи — российские военкоры в своих Telegram-каналах обсуждают главные события специальной военной операции на Украине. Подробнее — в обзоре NEWS.ru.

«Рыбарь»: «Ситуация в Работино в какой-то степени повторяет штурм Пятихаток»

«На линии Работино — Вербовое продолжаются ожесточенные бои. За последние недели контроль над позициями в селе переходит из рук в руки уже в пятый раз. Сам населенный пункт практически разрушен и по большей части находится в серой зоне. Однако ВСУ продолжают попытки продвинуться к южным окраинам и прорваться к Новопрокоповке, используя тактику «мясного штурма», — пишут авторы канала.

Сообщается, что «этой ночью российские подразделения, ввиду отсутствия тактического смысла оборонять разрушенные дома в селе, отошли на подготовленные позиции на южных окраинах». Официального подтверждения этого от МО РФ не было.

«Ситуация в Работино в какой-то степени повторяет штурм Пятихаток — ВСУ заняли населенный пункт, однако несколько раз покидали его, не в силах выстоять под огнем артиллерии и авиации со стороны ВС РФ. Подобное „ползучее“ продвижение, сопровождающееся полным уничтожением зданий в селе и опорников, на которых можно обороняться, стоит украинским формированиям больших потерь», — отметил «Рыбарь».

По информации источника, ВСУ перебрасывают дополнительные подразделения к Вербовому, явно рассчитывая, что прорваться к западу от населенного пункта будет проще, чем штурмовать высоты на юге у Работино. Тем не менее ночные атаки на этом направлении успехов не достигли. Снова сообщается о тяжелых потерях в рядах 82-й ОДШБр, добавил «Рыбарь».

«Архангел спецназа Z» дал совет украинским солдатам по сдаче в плен

«Из разговора с пленным мы, помимо оперативно-тактической информации, выяснили еще одну вещь. Она даже не была оглашена им. Не первый пленный меняется в лице, оценивая первые минуты нахождения у нас на позиции. Человеческое отношение и внимание к их личностным проблемам разрушают их стереотипы об „орках из Мордора“. Мы становимся для них такими же. Осознание происходящего ломает их, ломает их забвенное мышление и жизнь. Жизнь, кстати говоря, этот боец сохранил, пройдет время, и он вернется домой не в пакете и не по частям. Целый, здоровый. Вы знаете, как перейти на сторону добра, выходите на 149.200 и вызывайте „Волгу“», — написал источник.

Семен Пегов объяснил, почему США не помешают КНДР поставлять в Россию вооружение

«Представители США через западную прессу сигнализируют генеральному секретарю ТПК и председателю государственных дел КНДР Ким Чен Ыну о необходимости прекратить всяческие переговоры о поставках вооружения в Россию. Одновременно в этом ключе выступили зампредставителя Госдепартамента США Ведант Патель и советник по национальной безопасности США Джейк Салливан. Ранее эти намеки звучали мягче. Теперь произносятся прямые угрозы», — подчеркнул журналист.

Пегов также обратил внимание, что «в ситуации, когда каждый снаряд на счету, если эти поставки действительно планируются, можно их только приветствовать».

«Что касается председателя Ким Чен Ына — Корея давно поняла, что на грубость можно отвечать только симметрично. Хамство США во внешней политике настраивает Корею только на более решительные действия. Этому у южного соседа при желании можно было бы поучиться», — добавил он.

Фото: МО РФ

Александр Сладков: «Фраза дня об украинцах, о сути их положения»

Командир спецназа «Ахмат», заместитель командующего 2-м армейским корпусом ВС РФ Апти Алаудинов сегодня призвал украинцев просить российское гражданство, пока их не «могилизовали». Военкор Александр Сладков прокомментировал это.

«Апти Алаудинов уколол точно: „Вы думали, вы боги? В этом лесу вы не охотники, а дичь“. Суть в оценке украинского человека с позиции Запада. Первый этап: прием украинских беженцев (так, внимание, мы дарим им жизнь, демонстрируем соучастие). Второй этап: теперь нам нужны солдаты на войне с Россией, ловим беженцев, отправляем на фронт. Как в домашнем хозяйстве: свинку любят, чешут за ушком, потом зарежут и съедят. Правильно Апти пишет: к украинцам только Россия по-братски относилась, пока те не обгадились. Теперь тема одна: руки в гору, тогда будешь живой», — отметил журналист.

Александр Коц: «По Константиновке, судя по видео Зеленского, ударила Украина»

Украинский лидер Владимир Зеленский сегодня заявил, что в результате взрыва в Константиновке (подконтрольная Украине часть Донбасса) погибли 16 человек. На видео, которое опубликовал президент, можно наблюдать, что взрыв произошел на рынке. Премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что число раненых достигло 20, а среди погибших был ребенок.

«Чуть вытянул звук на ролике, который опубликовал украинский президент. Отчетливо слышен выход, а спустя несколько секунд — взрыв. Можно предположить, что работала ПВО, но ракета по какой-то причине полетела по непредсказуемой траектории. Либо сбила что-то в небе прямо на рынок. Видео такой работы ПВО ВСУ в Сети полно», — написал Александр Коц.

Военкор считает, что «Константиновка — удобная для Киева трагедия».

«Украинские СМИ и популярные блоги как-то неприлично игнорируют звук выхода ракеты на видео из Константиновки, опубликованном Зеленским. Почему, кстати, целый президент публикует видео с рыночной камеры наблюдения? Не удосужившись включить звук. Да потому что у него сразу после публикации совместная пресс-конференция с премьером Дании, на которой Зеленский, разумеется, обвиняет Россию в терроризме. А следом — встреча с госсекретарем США. И ведь покивают сочувственно, сделают вид, что поверили. В очередной раз. А люди? Да кто будет считать этих людей. Тем более из донбасской Константиновки», — добавил журналист.

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