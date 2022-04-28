Клишас пригрозил Западу конфискацией имущества в России

Фото Federation Council of Russia/Global Look Press

Председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству в РФ Андрей Клишас заявил, что имущество западных государств в России будет конфисковано, если аналогичные меры будут предприняты в отношении активов российских физических и юридических лиц за границей. Он написал в своём Telegram-канале, что Москва не оставит без ответа подобные действия со стороны западных стран.

Если «правовые» и «демократические» государства Запада начнут проводить конфискации имущества российских физических и юридических лиц, мы примем сопоставимые меры в отношении имущества иностранных резидентов, — заявил Клишас.

Его реакция стала ответом на новость о том, что США и несколько стран Европы хотят передать Украине замороженные активы россиян.

Палата представителей США ранее приняла закон, позволяющий направлять арестованные российские активы на поддержку Украины. Законопроект поддержали 417 конгрессменов, против выступили восемь. Согласно тексту документа, президент США Джо Байден должен принять «все предусмотренные конституцией шаги», чтобы арестовать и изъять находящиеся в юрисдикции Штатов активы иностранцев, «чьи средства получены частично путём коррупции».