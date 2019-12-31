Китайские власти решили временно снизить пошлины на более чем 850 товаров. Соответствующие изменения планируется ввести 1 января 2020 года.
Нововведения коснутся свинины, ряда фруктов и апельсинового сока. Нулевые ставки также предусмотрены для фармацевтической продукции, которая содержит алкалоиды, и сырья для производства новых лекарств от диабета.
Соответствующая мера позволит расширить и оптимизировать структуру импорта и стимулировать его потенциал,
Как писал NEWS.ru,ранее президент Соединённых Штатов Дональд Трамп заявил, что первая фаза торговой сделки США и Китая будет подписана 15 января. Соответствующая церемония пройдёт в Белом доме.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен