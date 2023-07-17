Киев атаковал Крымский мост 17 июля: фото разрушений и последствий взрыва

Фото: СК РФ

В ночь на 17 июля на Крымском мосту было повреждено дорожное полотно в результате чрезвычайного происшествия, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов. По данным Национального антитеррористического комитета (НАК), на Крымский мост была совершена террористическая атака двумя надводными беспилотниками Украины.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте. «В результате террористического акта, совершенного спецслужбами Украины, была повреждена одна из секций Крымского моста», — говорится в сообщении СК.

Двое гражданских, следовавшие на легковом автомобиле по мосту, погибли, их несовершеннолетняя дочь получила ранения, уточнили в ведомстве.

Фото разрушенных пролетов и последствий атаки на Крымский мост — в галерее NEWS.ru.