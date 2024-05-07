Как узнать, когда отключат горячую воду в Москве и Петербурге

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По всей России каждый год проводится профилактика систем водоснабжения, и коммунальщики на некоторое время перекрывают горячее водоснабжение. Когда жителям Москвы и Петербурга отключат горячую воду, как узнать график отключения ГВС?

Когда в Москве отключат горячую воду

Ежегодно горячую воду в Москве, Петербурге и других городах России отключают для проведения профилактических работ. Они необходимы для подготовки элементов системы централизованного теплоснабжения (тепловые станции, магистральные и разводящие тепловые сети, тепловые пункты) к отопительному сезону и обеспечению их качественной работы на зиму.

В Москве в 2024 году отключения, как оно обычно бывает, проводятся с мая по конец августа. Как и в последние годы, воду перекроют не более чем на 10 дней — общий срок отключения горячей воды не может превышать 240 часов. До 2011 года срок отключения достигал 21 дня.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В новых микрорайонах столицы, где установлено более современное оборудование, срок может быть еще меньше — там не приходится закладывать дополнительное время на замену старых двигателей, насосов и теплообменников.

Расписание отключения горячей воды составляют и публикуют весной, перед началом сезона профилактических работ. В разных районах Москвы график отличается, узнать его можно онлайн на портале mos.ru. Когда на сайте появится поисковая строка, в нее можно будет ввести свой адрес и узнать даты.

Также график отключения ГВС можно узнать:

в мобильном приложении «Моя Москва»;

на портале «Госуслуги»;

на сайте moek.ru;

+7 (495) 777-77-77 — единая справочная служба правительства Москвы;

+7 (495) 539-53-53 — единый диспетчерский центр;

+7 (495) 539-25-25 — горячая линия по регистрации показаний индивидуальных приборов учета потребляемой воды.

Кроме того, минимум за две недели до отключения горячей воды управляющая организация должна повесить объявление на специальном стенде или двери подъезда.

Когда отключат горячую воду в Петербурге

23 апреля в Санкт-Петербурге утвердили график отключения горячего водоснабжения в межотопительный период 2024 года.

Даты отключения горячей воды в каждом из городских домов опубликованы на сайтах ГУП «ТЭК СПб», АО «Теплосеть Санкт-Петербурга», ООО «Петербургтеплоэнерго» и ООО «Теплоэнерго». Судя по графикам, первые отключения начнутся уже в конце мая. Сроки отключения составляют от нескольких дней до двух недель.

Сам отопительный сезон завершится в Петербурге, как обычно, после установления среднесуточной температуры воздуха выше плюс 8 градусов в течение пяти дней.

В других областях страны графики отключения горячей воды публикуются в разных форматах — единого требования к обнародованию этих данных в России нет. В части регионов, как в Москве, расписание предоставляют сразу на весь сезон, вплоть до конца августа. В других регионах жителям сообщают даты отключения лишь на месяц вперед.

Фото: Александр Рюмин/ТАСС

Что делать, если горячую воду не вернули

Если плановое отключение ГВС закончилось, а горячей воды в кранах все еще нет, нужно обратиться:

в единый диспетчерский центр по телефону +7 (495) 539-53-53;

в электронную приемную Мосжилинспекции;

в свою управляющую компанию (контакты можно узнать на сайте «Дома Москвы»);

по телефону горячей линии ПАО «МОЭК» +7 (495) 539-59-59.

По данным портала mos.ru, горячую воду могут отключать не более чем на:

восемь часов (суммарно) в течение одного месяца;

четыре часа подряд;

24 часа при аварии на магистрали;

10 суток раз в год при проведении профилактических работ.

В Санкт-Петербурге, если к вам домой не вернулась горячая вода согласно графику, стоит обращаться в ГУП «ТЭК СПб» и управляющую компанию вашего дома.

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