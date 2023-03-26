Кадыров представил нового командира полка «Север» Кадыров в расположении полка «Север» представил нового командира подразделения

Фото: chechnya.gov.ru

Рамзан Кадыров

Глава Чечни Рамзан Кадыров побывал в расположении полка «Север», где представил личному составу нового командира подразделения, офицера Ибрагима Исмаилова. Об этом сам политик рассказал в личном Telegram-канале. Общаясь с бойцами подразделения, он поблагодарил личный состав за достойную службу родине.

В субботу побывал в расположении одного из самых боеспособных подразделений в системе ВНГ — 141-го специального моторизованного полка («Север») отдельной бригады оперативного назначения имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова, — написал Кадыров.

Говоря о новом командире, глава Чечни рассказал, что обладатель крапового берета Ибрагим Исмаилов является мужественным офицером, который зарекомендовал себя как в борьбе против террористов, так и в зоне СВО.

Общаясь с бойцами, я подчеркнул, что сегодня перед нашими воинами стоят задачи по защите интересов Родины на территории Донбасса и Украины. Шайтаны и сатанисты должны быть ликвидированы, — добавил Кадыров.

Также он поздравил Исмаилова с назначением на должность и пожелал ему удачи и успехов в службе.

Ранее Рамзан Кадыров предложил продемонстрировать последствия уранового заражения на территориях стран Запада. По мнению политика, после этого желание рассуждать на подобные темы отпадет само собой.