Глава Чечни Рамзан Кадыров предложил продемонстрировать последствия уранового заражения на территориях стран Запада. По мнению политика, после этого желание рассуждать на подобные темы отпадет само собой. Соответствующее заявление он опубликовал в личном Telegram-канале.
Великобритания чуть ли не хвастается тем, что планирует предоставить Украине снаряды с обедненным ураном. Успели даже «успокоить» всех, мол, это не радиоактивный уран. <...> Считаю, что враждебные к России страны даже заикаться на букву «у» не должны. Один раз продемонстрировать Западу на их же территориях последствия уранового заражения, и желание рассуждать на эту тему отпадет само собой, — написал Кадыров.
Он также добавил, что Запад, Евросоюз и НАТО выступают с идеями, «призванными насолить России и побольше уложить украинцев». Жертвами санкционной политики, по словам Кадыров, становятся в том числе неразвитые страны, чье существование прямо зависит от экономических отношений с Россией.
Также Кадыров подчеркнул, что в настоящее время «каждый должен быть готов встать на защиту родины», Особенно, по мнению чеченского лидера, это должна понимать молодежь.
Ранее сообщалось, что в рамках военной помощи Великобритания поставит украинской армии снаряды с обедненным ураном. Замглавы Минобороны Соединенного Королевства Аннабель Голди не уточнила сроки передачи таких боеприпасов ВСУ.
Обедненный уран применяется в бронебойных подкалиберных снарядах благодаря своей высокой плотности и значительным разрушительным качествам после пробития брони. Подобные боеприпасы есть на вооружении ряда стран мира и хранятся на случай «большой войны».