Кадыров предложил показать Западу последствия уранового заражения

Фото: chechnya.gov.ru

Рамзан Кадыров

Глава Чечни Рамзан Кадыров предложил продемонстрировать последствия уранового заражения на территориях стран Запада. По мнению политика, после этого желание рассуждать на подобные темы отпадет само собой. Соответствующее заявление он опубликовал в личном Telegram-канале.

Великобритания чуть ли не хвастается тем, что планирует предоставить Украине снаряды с обедненным ураном. Успели даже «успокоить» всех, мол, это не радиоактивный уран. <...> Считаю, что враждебные к России страны даже заикаться на букву «у» не должны. Один раз продемонстрировать Западу на их же территориях последствия уранового заражения, и желание рассуждать на эту тему отпадет само собой, — написал Кадыров.

Он также добавил, что Запад, Евросоюз и НАТО выступают с идеями, «призванными насолить России и побольше уложить украинцев». Жертвами санкционной политики, по словам Кадыров, становятся в том числе неразвитые страны, чье существование прямо зависит от экономических отношений с Россией.

Также Кадыров подчеркнул, что в настоящее время «каждый должен быть готов встать на защиту родины», Особенно, по мнению чеченского лидера, это должна понимать молодежь.

Ранее сообщалось, что в рамках военной помощи Великобритания поставит украинской армии снаряды с обедненным ураном. Замглавы Минобороны Соединенного Королевства Аннабель Голди не уточнила сроки передачи таких боеприпасов ВСУ.

Обедненный уран применяется в бронебойных подкалиберных снарядах благодаря своей высокой плотности и значительным разрушительным качествам после пробития брони. Подобные боеприпасы есть на вооружении ряда стран мира и хранятся на случай «большой войны».