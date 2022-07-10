Кадыров после хаджа в Мекку заколол верблюдов в своём селе Кадыров после хаджа в Мекку заколол верблюдов в своем селе в честь Курбан-байрама

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Рамзан Кадыров

Глава Чечни Рамзан Кадыров вместе с семьёй принял участие в обряде жертвоприношения. Действие происходило в родовом селе политика в праздник Курбан-байрам. Перед этим Кадыров совершил хадж в Мекку. Об этом он рассказал в своём Telegram-канале.

В праздник Ид аль-Адха, возвратившись в свое родовое село Ахмат-Юрт после хаджа в лучезарную Мекку, вместе с членами нашей семьи я принял участие в обряде жертвоприношения, — написал Кадыров.

Он добавил, что вместе с внуками первого президента Чечни Ахмата-Хаджи Кадырова заколол жертвенных верблюдов от каждого члена семьи в честь праздника. Мясо животных раздали нуждающимся.

Праздник жертвоприношения Курбан-байрам является одним из главных у мусульман.Он отмечается в десятый день месяца зуль-хиджа исламского лунного календаря и продолжается три дня. В 2022 году его начало пришлось на 9 июля.