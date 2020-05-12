Кабмин представит Путину дополнительные варианты по поддержке рынка труда

https://static.news.ru/photo/c2d6aff0-9463-11ea-8338-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Правительство представит президенту России Владимиру Путину дополнительные предложения для того, чтобы поддержать рынок труда. Об этом сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

На брифинге в Доме правительства Голикова подчеркнула, что из федерального бюджета были выделены в достаточном объеме для обеспечения мер поддержки населения в связи с распространением коронавируса.

Короткий ответ — денег хватит. Мы очень аккуратно относимся к расходованию тех финансовых ресурсов, которые есть в федеральном бюджете, — цитирует Голикову ТАСС.

По словам вице-премьера, средства высвобождаются, в том числе из-за отмены мероприятий.

У нас есть ограничительные мероприятия, которые не позволяют нам проводить ранее планировавшиеся мероприятия. Соответственно, у нас возникает определенная экономия, которая позволяет нам переориентировать средства федерального бюджета на иные цели, на цели, связанные с поддержкой населения и экономики, — разъяснила Голикова.

На данный момент, продолжила вице-премьер, уже есть абсолютная уверенность, что и те публичные обязательства перед гражданами, которые были запланированы в бюджете еще до кризиса, и те, которые были обнародованы главой страны в рамках трех пакетов, будут полностью финансово обеспечены.

Как писал NEWS.ru, ранее Голикова заявила, что Москва, несмотря на то, что является лидером среди регионов по числу заболевших коронавирусом, достойно справляется с пандемией.