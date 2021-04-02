Кабмин одобрил ужесточение наказания за нарушение ПДД

https://static.news.ru/photo/de7e408e-9466-11eb-be69-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Правительство России одобрило законопроект, ужесточающий ответственность за нарушение ПДД лицом, подвергнутым административному наказанию. В ближайшее время его внесут в Госдуму на рассмотрение.

Одобрить проект федерального закона «О внесении изменения в статью 264(1) Уголовного кодекса РФ» и внести его в Государственную думу в установленном порядке, — говорится в решении правительства.

Уточняется, что законопроект вносит изменения в ст. 264(1) УК РФ «Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию», в частности в её вторую часть, закрепляя повышенные меры ответственности за указанное деяние.

Как писал NEWS.ru, депутат Госдумы Вячеслав Лысаков предложил создать в ГИБДД спецподразделение по мониторингу социальных сетей, чтобы преждевременно выявлять блогеров-лихачей, которые ездят по «встречке» и тротуарам. Так он прокомментировал резонансное ДТП с участием блогера Эдварда Била. Он добавил, что российское законодательство имеет достаточно статей, чтобы «таких деятелей привлечь к ответственности».

Массовое ДТП на Смоленской площади в центре Москвы произошло 1 апреля. Спорткар Audi RS6 выехал на встречную полосу. За рулём находился блогер Эдвард Бил, который не является владельцем машины. В его крови не было обнаружено следов алкоголя. Спорткар был снят учёта в январе этого года и ездил по подложным номерам. На этой машине было совершено более 566 нарушений ПДД. Только за этот год автомобиль 420 раз превысил скорость.