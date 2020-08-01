Июль в Москве стал вторым по количеству осадков за 140 лет наблюдений

https://static.news.ru/photo/9003fbb8-d3d4-11ea-a6e4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Июль в Москве стал вторым по объёму выпавших осадков за 140 лет метеорологических наблюдений. Об этом сообщила главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова.

По её словам, базовая городская станция на ВДНХ зафиксировала 175 мм осадков, или 186% от месячной нормы. Совсем немного природе не хватило до рекорда 2008 года, когда выпало 181,2 мм осадков.

Позднякова уточнила, что с начала лета выпало уже 333,8 мм осадков, с учётом 158,8 мм в июне.

Июль оказался по температурному режиму практически в норме. Аномалия температуры на ВДНХ составила всего +0,5 градуса. Но он был очень неравномерным по температурному режиму, — цитирует метеоролога РИА Новости.

Лето 2020 года выдалось «урожайным» на обильные дожди, которые в столичном регионе идут по несколько дней кряду. Они неоднократно доставляли множество неприятностей. Самая безобидная и привычная для москвичей проблема в пиковые моменты непогоды — это транспортные заторы. Помимо этого, водные потоки затапливали станции метро и Московского центрального кольца, а также вынуждали экстренные службы перекрывать движение на ряде дорог.

Ранее, как писал NEWS.ru, Позднякова рассказала, что первая половина лета в Москве стала самой «мокрой» за 70 лет. Вместе с тем абсолютный рекорд по осадкам пока не превзойдён. Он был зафиксирован в 1894 году.