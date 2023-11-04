Хакеры атаковали сайты выставки-форума «Россия»

Фото: Василий Кузьмичёнок/АГН «Москва»

Подготовка к открытию международной выставки-форума «Россия» на территории ВДНХ

Сайты выставки-форума «Россия», стартующей на ВДНХ, подверглись массированной хакерской атаке, сообщила дирекция выставки. Злоумышленники действовали с территории Украины, США и ряда других стран, враждебно настроенных по отношению к РФ.

Сайты Международной выставки-форума «Россия» подверглись массированной хакерской атаке емкостью не менее 0,5 Tb/s. Она была осуществлена посредством подконтрольной botnet-сети, расположенной на территории Украины, США, Германии, Франции, Италии, Испании, Польши, Японии и других недружественных стран, — говорится в сообщении.

В дирекции пояснили, что действия хакеров привели к сбоям в работе таких порталов, как russia.ru, api.russia.ru, api.games.russia.ru и еще некоторых ресурсов. При этом отметили, что произошедшее не повлияло на интерес к мероприятию, напротив, своими действия злоумышленники только подтвердили его международный статус.

Выставка начинает работу 4 ноября и продлится до 12 апреля 2024 года. На ней будут представлены важнейшие достижения страны, экспозиции всех 89 регионов, ключевых отечественных компаний и ведомств. Выставка насчитывает свыше 100 экспозиций, для посетителей организованы 13 экскурсионных маршрутов. Вход на выставку бесплатный.

Ранее замглавы МИД России Евгений Иванов сообщил, что объекты критической инфраструктуры, системы жизнеобеспечения, СМИ и государственные структуры в стране ежедневно подвергаются хакерским атакам. По его словам, органам власти необходимо уделить особое внимание защите своих систем, усовершенствовать меры по предотвращению утечки данных, обнаружению вторжений и восстановлению пострадавших систем.