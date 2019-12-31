https://static.news.ru/photo/f8c0b6de-2cac-11ea-b046-fa163e074e61_660.jpg Фото: rsn-msk.ru

С 1 января 2020 года полномочия по государственному ветеринарному надзору передаются на федеральный уровень. Все положения о региональном госветнадзоре считаются утратившими силу. Соответствующий закон был принят Госдумой и одобрен Советом Федерации в декабре.

Он предоставляет главному государственному ветеринарному инспектору РФ право вносить в высшие исполнительные органы госвласти представления об изъятии животных и продуктов животноводства при ликвидации очагов особо опасных болезней, согласно документам правительства по итогам обсуждения законопроекта. Нововведения призваны исключить дублирование надзорных полномочий разными уровнями власти.

Проведённый Россельхознадзором мониторинг в деятельности госветслужбы выявил факт негативного влияния совмещения функций по оказанию платных ветеринарных услуг и осуществлению регионального ветнадзора на объективность результатов надзорной деятельности. В частности, речь идёт о сокрытии очагов заразных болезней животных и несвоевременном исключении из оборота продукции, опасной в ветеринарно-санитарном отношении, согласно документу.

Сообщается, что из-за отсутствия единой вертикали управления в большинстве регионов инфраструктура ветеринарных служб ухудшилась. Это касается и лабораторной базы, которая не позволяет в полном объёме проводить исследования по всему спектру возможных биологических и химических угроз.

Ранее NEWS.ru писал, что зоопарки, цирки и дельфинарии России начнут лицензировать с 1 января.