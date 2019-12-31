С 1 января 2020 года полномочия по государственному ветеринарному надзору передаются на федеральный уровень. Все положения о региональном госветнадзоре считаются утратившими силу. Соответствующий закон был принят Госдумой и одобрен Советом Федерации в декабре.
Он предоставляет главному государственному ветеринарному инспектору РФ право вносить в высшие исполнительные органы госвласти представления об изъятии животных и продуктов животноводства при ликвидации очагов особо опасных болезней, согласно документам правительства по итогам обсуждения законопроекта. Нововведения призваны исключить дублирование надзорных полномочий разными уровнями власти.
Проведённый Россельхознадзором мониторинг в деятельности госветслужбы выявил факт негативного влияния совмещения функций по оказанию платных ветеринарных услуг и осуществлению регионального ветнадзора на объективность результатов надзорной деятельности. В частности, речь идёт о сокрытии очагов заразных болезней животных и несвоевременном исключении из оборота продукции, опасной в ветеринарно-санитарном отношении, согласно документу.
Сообщается, что из-за отсутствия единой вертикали управления в большинстве регионов инфраструктура ветеринарных служб ухудшилась. Это касается и лабораторной базы, которая не позволяет в полном объёме проводить исследования по всему спектру возможных биологических и химических угроз.
Ранее NEWS.ru писал, что зоопарки, цирки и дельфинарии России начнут лицензировать с 1 января.
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