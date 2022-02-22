«Господь одарил Россию всем»: сенатор дал совет, как относиться к санкциям

Опасаться санкций за признание Россией ДНР и ЛНР не стоит, заявил член Совета Федерации РФ Владимир Джабаров «ПолитРоссии». Ограничения вводят, только чтобы ограничить развитие России, и на них следует просто не реагировать, считает он.

Все санкции имеют единственную цель — любой ценой сдержать развитие России и её союзников. <...> Я думаю, что на это нужно просто не реагировать. Ведь именно за нашей реакцией и следят на Западе, смотрят, опасаемся ли мы санкций и так далее. А опасаться их не надо. Россия абсолютно самодостаточная страна, у нас есть всё. Господь одарил Россию всем: людьми, землёй, ископаемыми. Поэтому нам надо просто рассчитывать на себя, — сказал Джабаров.

Он добавил, что санкции могут повредить простым людям — в том числе жителям ДНР и ЛНР. По мнению сенатора, со стороны США это «цинизм и ханжество», а Западу не важна судьба граждан этих республик.

Россия же может ответить очень жёстко, что ни для кого не секрет, уверен Джабаров.

Ранее Великобритания ввела санкции против пяти российских банков: Черноморского банка развития и реконструкции, Генбанка, Индустриального сберегательного банке. Также заморожены активы ПАО «Промсвязьбанк» и банка «Россия». Под ограничительные меры попали и бизнесмены Геннадий Тимченко, Борис и Аркадий Ротенберги, которым запретят въезд в страну.