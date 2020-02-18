https://static.news.ru/photo/c1591b92-5244-11ea-90b2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Протокол по обмену информацией для налогового администрирования между странами, входящими в СНГ, ратифицировала Государственная дума.

Теперь налоговые органы стран Содружества, в которое входят Азербайджан, Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Молдавия, Россия, Таджикистан и Узбекистан, будут ежегодно и в автоматическом режиме получать данные по некоторым доходам компаний и граждан. Кроме того, доступной для стран СНГ станет информация об отдельных видах имущества и его собственниках.

В пояснительной записке к проекту закона указано, что ратификация договора помешает недобросовестным юридическим и физическим лицам скрываться от налогов и поможет укрепить сотрудничество между государствами, входящими в СНГ.

Обмен информацией подразумевает также получение сведений о доходах юридического лица одной страны, облагаемых налогом у источника выплаты в другой стране. В эти данные входят:

дивиденды,

доходы по налоговым обязательствам,

роялти,

доходы от сдачи в аренду имущества,

доходы от отчуждения ценных бумаг, акций, долей, паёв.

При этом наладится и обмен сведениями о доходах юридического лица, которые он получает от деятельности через постоянное представительство. Одним из условий обмена информацией станет предоставление данных о компаниях.

Что касается физических лиц, то данные об их доходах по найму и вознаграждении по договорам гражданско-правового характера будут попадать в соответствующую базу данных.

В документах к протоколу также указано, что вся информация, используемая для обмена налоговыми сведениями — конфиденциальная. Однако её можно будет использовать для соблюдения налогового законодательства, принудительного взыскания, административного и судебного разбирательств.

В ходе пленарного заседания замминистра финансов Алексей Сазанов пояснил, что обмен начнёт осуществляться только после ратификации как минимум тремя странами протокола, а пока это сделали только Казахстан и Киргизия.

Когда обмен информацией начнётся, то этот обмен будет осуществляться по открытым источникам с применением средств криптозащиты, — цитирует Сазанова «Интерфакс».

Что касается Белоруссии, то Минск отказался подписывать этот договор на данном этапе, отметил замминистра финансов. При этом, по его словам, возможность присоединиться к протоколу остаётся открытой. Пока, отметил Сазанов, обмен данными с белорусской стороной осуществляться не будет.

Как писал NEWS.ru, ранее фракция «Справедливая Россия» внесла в Госдуму законопроект о снижении в России налога на добавленную стоимость (НДС) с 20 до 15%.