Госдума приняла закон о запрете банкам брать комиссию при оплате ЖКУ Володин: банки не будут брать комиссию с пенсионеров и инвалидов за оплату ЖКУ

Спикер Госдумы Вячеслав Володин написал в своем Telegram-канале об одобрении депутатами законопроекта о запрете банкам и другим финансовым организациям брать комиссию за оплату жилья и коммунальных услуг с социально уязвимых категорий граждан — пенсионеров, инвалидов, малоимущих. Он пояснил, что полный перечень таких россиян установит правительство.

Государственная дума запретила банкам, кредитным организациям, платежным агентам взимать комиссионное вознаграждение с пенсионеров, инвалидов, малоимущих, ветеранов боевых действий и других граждан при внесении платы за жилое помещение и коммунальные услуги. Норма принятого закона будет носить адресный характер, — написал он.

Володин пояснил, что плата за «коммуналку» для бюджета многих россиян существенна, поэтому принятый закон должен помочь сократить эти траты. Он добавил, что принятый в третьем, итоговом чтении закон стал результатом большой работы депутатов, членов кабмина, представителей банков, порученной ранее президентом России Владимиром Путиным.