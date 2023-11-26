Банки выступили против отмены комиссий за оплату ЖКУ

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Банки увидели риски в отмене комиссий при оплате жилищно-коммунальных услуг, что может негативно сказаться на гражданах, пишет РБК со ссылкой на Национальный совет по финансовому рынку (НСФР). Финорганизации предложили взимать средства с ресурсоснабжающих предприятий. Совет подготовил отзыв на законопроект, который еще три года назад инициировал спикер Госдумы Вячеслав Володин: документ предполагает запрет банкам, платежным агентам и «Почте России» при оплате ЖКУ взимать с потребителей комиссию.

Финансовые организации <...> полагают, что предлагаемые в законопроекте меры не только не достигнут декларируемой цели, но и, напротив, приведут к ряду негативных последствий как для граждан, так и для ресурсоснабжающих организаций и участников финансового рынка, — говорится в отзыве НСФР.

Издание отмечает, что введение запрета вынудит банкиров оптимизировать текущие бизнес-процессы. Как следствие, условия обслуживания клиентов финансовыми организациями может пострадать.

Законопроект о запрете комиссий был принят в первом чтении в Госдуме весной 2020 года. Тогда банки тоже выступили против инициативы. Затем в документ вносились правки — например, не взимать средства только с пенсионеров и тех, кто получает субсидии по ЖКХ. С тех пор парламентарии к проекту не возвращались.

Юрист, специалист по проблемам ТСЖ и ЖКХ Константин Крохин предположил, что если Госдума примет законопроект об отмене банковских комиссий за оплату ЖКУ, банки «найдут, на чем компенсировать». Эксперт уточнил, что, например, финансовые организации могут повысить процентные ставки по кредитам.