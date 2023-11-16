«Найдут, на чем компенсировать»: юрист об отмене комиссий за оплату ЖКУ Юрист Крохин: банки компенсируют отмену комиссий за оплату ЖКУ другими способами

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Если Госдума примет законопроект об отмене банковских комиссий за оплату коммунальных услуг (ЖКУ), банки «найдут, на чем компенсировать», заявил юрист, специалист по проблемам ТСЖ и ЖКХ Константин Крохин. В разговоре с «360» эксперт уточнил, что финансовые организации могут повысить процентные ставки по кредитам.

Если будет принято именно административное командное решение, то они подчинятся. Но в банках работают достаточно опытные люди, они найдут, на чем компенсировать потери. Например, на процентных ставках по кредиту, — подчеркнул Крохин.

Юрист напомнил, что банки компенсировали свои потери после повышения Центробанком РФ ключевой ставки поднятием процентов по ипотеке. Крохин отметил, что отмена комиссии ЖКУ номинальная, так как у россиян уже есть возможность заплатить за услуги через государственные порталы без дополнительные расходов. Также оплату без комиссий принимают крупные банки. В связи с этим ситуация с взиманием комиссий, по его мнению, не является для россиян проблемной.

Ранее стало известно, что стоимость оплаты коммунальных услуг в России в 2024 году может подняться на 9,8%. В Минэкономразвития подчеркнули, что в последующие два года стоимость услуг ЖКХ будет расти медленнее.