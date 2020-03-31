https://static.news.ru/photo/82d9b904-733b-11ea-8de7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Донат Сорокин/ТАСС

Российские парламентарии 31 марта приняли во втором, основном чтении проект закона, который повышает административные штрафы за нарушения в области воинского учёта. Об этом сообщается на сайте правовой информации.

Инициативу внесло в нижнюю палату парламента законодательное собрание Еврейской автономной области. Авторы законопроекта предлагают увеличить штрафы в этой сфере из-за того, что они не менялись с 2007 года и на данный момент выполняют превентивную функцию.

Поправки предлагается внести в Кодекс РФ об административных правонарушениях. Таким образом увеличатся штрафные санкции для руководства военных комиссариатов, а также для должностных лиц и органов местного самоуправления.

Если в военкомат не будут предоставлены списки граждан, подлежащих постановке на первоначальный воинский учёт, то штрафная санкция составит до трёх тысяч рублей. В этот пункт входит и момент, когда призывник не получил повестку. Аналогичное наказание грозит за несвоевременное информирование военкоматов о гражданах, более трёх месяцев проживающих в подведомственных им городах или сёлах.

Если граждане уклоняются от прохождения медкомиссии или не выполняют требования по воинскому учёту, то им также грозит штраф до трёх тысяч рублей. Такое же наказание предусмотрено за умышленную порчу или утрату документов воинского учета.

При этом комитет ГД по госстроительству и законодательству увеличивает с двух до трех лет срок давности привлечения к административной ответственности за совершение нарушений в области воинского учёта.

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