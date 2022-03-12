Госдума: Дуров нашёл компромисс с ФСБ, блокировки Telegram не будет

Telegram не будут блокировать на территории России, пока он политически нейтрален, заявил заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Олег Матвейчев, пишет Telegram-канал «Подъём». По мнению парламентария, сейчас нет причин для того, чтобы мессенджер, разработанный Павлом Дуровым, становился ангажированным.

Дуров нашёл компромисс с ФСБ. Не договор, не то, что он однозначно сказал «заходите, делайте что хотите в моём хозяйстве», но удалось его убедить, что жизни людей важны и что именно через Telegram ведутся переговоры террористов. Запросы в рамках оперативных мероприятий передаются туда, если террористы или кто-то находится на контроле. Telegram установил оборудование, чтобы была возможность смотреть за всеми опасными субъектами, — пояснил Матвейчев.

По словам зампредседателя комитета ГД, в Telegram не существует манипуляций и цензуры, которыми «грешат» Facebook и Instagram, это «просто площадка с различными блогерами, поэтому пока можно с ним сотрудничать».

Ранее в Роскомнадзоре сообщили, что доступ к соцсети Instagram в России будет ограничен с 14 марта. Такое решение вызвано тем, что из-за событий на Украине компания Meta временно сняла запрет на призывы к насилию в своих социальных сетях Facebook и Instagram.