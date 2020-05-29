Голосование по Конституции предложили провести, когда будет тепло и сухо

https://static.news.ru/photo/94925454-a198-11ea-9a01-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Ведяшкин/АГН «Москва»

Голосование по поправкам в Конституцию лучше всего проводить на открытом воздухе при сухой и тёплой погоде, заявила руководитель управления Роспотребнадзора по Ленинградской области Ольга Историк. При этом она считает логичным разбить потоки избирателей на группы, чтобы не создавать массовых скоплений.

Правильнее всего проводить выборы на свежем воздухе, чтобы был естественный воздухообмен, чтобы не было возможной концентрации вируса именно в помещении, — цитирует её «Интерфакс».

Историк сообщила, что соответствующие рекомендации она уже направила в правительство Ленинградской области.

Как писал NEWS.ru, Центральная избирательная комиссия утвердила рекомендации Роспотребнадзора по организации голосования по поправкам в Конституцию в условиях распространения коронавирусной инфекции. В частности, ведомство рекомендовало оборудовать площадки для голосования на открытом воздухе, разработать схему передвижения граждан во избежание скопления людей и установить санитарные комнаты и помещения — в них смогут проголосовать люди, у которых обнаружат симптомы коронавируса или ОРВИ. Также Роспотребнадзор допускает возможность проведения голосования в течение нескольких дней. В таком случае комиссии смогут приглашать граждан на участки в определённое время.