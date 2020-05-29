Голикова: коэффициент распространения коронавируса в России меньше единицы

https://static.news.ru/photo/3176c16a-a1cb-11ea-9f35-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сейчас в России коэффициент распространения COVID-19 достиг показателя, который соответствует уровню менее чем единица. Об этом заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

29 мая мы видим, что коэффициент распространения инфекции в РФ меньше единицы. Мы каждый день наблюдаем за количеством прирастающих новых случаев и, конечно, все очень надеемся, что темпы прироста будут снижаться. Но хочу сказать, что снижение этих темпов прироста будет полностью зависеть от нас, от того, насколько дисциплинированно мы будем относиться к себе и своим близким, — цитирует Голикову РИА Новости.

По её словам, дальнейшее снижение темпов прироста будет зависеть от всеобщей дисциплинированности, а впереди «сложный и очень ответственный период».

Сейчас в мире коронавирусом заражены 5 912 293 человека. За сутки прирост составил 10 804. Жертвами инфекции стали 363 962. Справиться с болезнью удалось 2 586 173. За сутки выздоровели 6488. В России 387 623 заболевших. Прирост за последние 24 часа составил 8572. Умерли 4374 человека.

Как писал NEWS.ru, более 177 тысяч коек развернули в России для больных с коронавирусом.