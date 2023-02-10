«Годика два поработать»: Пригожин о сроках взятия под контроль Донбасса Пригожин заявил, что для занятия территории Донбасса понадобится еще полтора-два года

Фото: Министерство обороны РФ

На взятие под контроль всей территории Донбасса потребуется порядка полутора-двух лет. Такое мнение высказал в интервью военкору Семену Пегову предприниматель Евгений Пригожин. Он также отметил, что если задачи СВО будут определены более широко, времени потребуется больше.

Если нам надо идти до Днепра, то тогда года на три. Если нам надо закрыть ДНР и ЛНР, то еще хотя бы годика полтора-два надо поработать, — сказал Пригожин.

Ранее Пригожин призвал президента Украины Владимира Зеленского биться за Артемовск (украинское название — Бахмут) до конца. В противном случае, по мнению бизнесмена, глава государства проявит трусость, а украинский народ не простит ему сдачи города ЧВК.

В свою очередь офис генпрокурора Украины сообщил о возбуждении уголовного дела против российского бизнесмена Евгения Пригожина. Ему предъявлены обвинения в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины. Украинские полицейские уже провели допросы по делу двух бойцов ЧВК «Вагнер», которые находятся в ЕС.