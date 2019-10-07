На сегодняшний день уже около 35 миллионов женщин во всём мире перенесли аугментационную маммопластику (1,5 миллиона только за последний год). Об этом News.ru рассказали в пресс-службе главного внештатного специалиста пластического хирурга Министерства здравоохранения РФ Натальи Мантуровой. Грудные имплантаты давно и прочно вошли в инструментарий современной пластической хирургии. При всем многообразии используемых в медицине полимерных материалов, все они должны отвечать определенным требованиям. Главные из них: безопасность, биосовместимость и стабильность свойств полимера в организме.

Первая публикация о том, что грудные импланты могут стать причиной развития редкой разновидности лимфомы, появилась ещё в 1997 году, когда был зарегистрирован первый случай анапластической крупноклеточной лимфомы (ALCL) у пациентки с грудными имплантатами. Однако, связь этого заболевания с имплантами тогда казалась неочевидной и случай, до недавнего времени, оставался недооценённым.

За последнее десятилетие, наблюдался показательный рост фактических данных и опубликованных исследований, доказывающих связь ALCL с грудными имплантатами

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Первоначально статистика была ограничена не только небольшими группами населения, неточными и неподтверждёнными отчетами, недостаточной осведомлённостью, но и недостаточным пониманием важности характеристик импланта. Изначально риск развития анапластической крупноклеточной лимфомы казался совсем небольшим, 1 случай заболевания на 1 миллион пациентов с имплантами. Однако по мере получения новых данных о более высоком риске развития заболевания у пациентов с текстурированными имплантами оценка риска была пересмотрена до 1 на 3000-30000 пациентов.

Среди подтвержденных 656 случаев имплант-ассоциированной анапластической крупноклеточной лимфомы (BIA-ALCL) не было зарегистрировано ни одного случая заболевания у женщин с гладкими имплантатами. При этом, чем более выражена текстура импланта, тем выше риск развития BIA-ALCL. В настоящее время все импланты по текстуре разделены на 4 типа: гладкие или нанотекстурированные (первый), микротекстурированные (второй), среднетекстурированные (третий) и макротекстурированные (четвертый).

Подавляющее большинство (79-85%) случаев развития BIA-ALCL связаны с текстурированными имплантами 3 и 4 типа.

На что обращать внимание женщинам, у которых стоят текстурированные импланты, рассказывает главный внештатный специалист пластический хирург Министерства здравоохранения РФ Наталья Мантурова. По её словам. Основными симптомами BIA-ALCL являются постоянные отеки или боли в области грудного имплантата. Пациенты обычно жалуются на увеличение груди, редко на повышение температуры, подчёркивает она.

Большинство случаев BIA-ALCL диагностируются спустя годы после установки грудного имплантата и сопровождаются выше описанными симптомами. Когда вы записываетесь на прием, обязательно сообщите маммографическому учреждению, что у вас есть грудные имплантаты, чтобы у вас было достаточно времени для маммографии. Ваш врач может также порекомендовать другие тесты, такие как магнитно-резонансная томография (МРТ). Мы рекомендуем, чтобы люди с имплантатами проходили МРТ-скрининг через три года после операции и каждые два года после этого, — рассказала Мантурова.

Если нет отеков, болей, то не стоит «профилактически» удалять импланты, уточняет специалист. При этом если женщина испытываете какие-либо из этих симптомов или другие изменения, ей необходимо сразу же обратиться к лечащему врачу.