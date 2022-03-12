Глава Росгвардии объяснил, почему операция на Украине идёт «не так быстро»

Вооружённые силы РФ выполняют все поставленные задачи в ходе российской спецоперации на Украине, однако «не всё идёт так быстро, как хотелось бы», заявил глава Росгвардии генерал армии Виктор Золотов, сообщает РБК. По словам Золотова, это связано с тем, что нацисты прикрываются мирными гражданами.

Это лишь потому, что нацисты прячутся за спинами мирных граждан, за спинами стариков, женщин, детей, устраивают огневые позиции в детских садах, школах, в жилых домах, — считает он.

Генерал отметил, что российские военнослужащие «шаг за шагом» идут к поставленной цели, и выразил уверенность, что Россия победит в этом противостоянии.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале военной спецоперации по демилитаризации Украины. Её целью глава государства объявил «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». Как пояснили в Министерстве обороны РФ, российская армия наносит высокоточные удары по объектам военной инфраструктуры Украины и её войскам.

Ранее министр обороны Сергей Шойгу на заседании с постоянными членами Совбеза доложил Путину о подготовленных Генштабом ВС планах по укреплению западных рубежей РФ. По словам главы ведомства, были рассмотрены принимаемые Западом меры по наращиванию сил у границ России.