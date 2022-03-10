Шойгу доложил Путину об укреплении западных рубежей

Министр обороны Сергей Шойгу на заседании с постоянными членами Совбеза доложил президенту России Владимиру Путину о подготовленных Генштабом ВС планах по укреплению западных рубежей РФ. По словам главы ведомства, рассмотрены предпринимаемые Западом меры по наращиванию сил у западных границ России, пишет РИА Новости.

Тем не менее, как нам кажется, воспользовавшись такой ситуацией, они хотят максимально насытить наше приграничье на той стороне силами, средствами и, безусловно, закрепить это, похоже, на долгие времена, — подчеркнул Шойгу.

По его словам, в данной ситуации Генеральным штабом разрабатывается и фактически завершён план по усилению западных рубежей страны.

Что касается усиления западных рубежей Российской Федерации в связи с теми действиями, которые предпринимаются в этом направлении странами НАТО, как бы в ответ на то, что они делают, — это требует отдельного рассмотрения. Я прошу вас подготовить отдельный доклад и доложить. По результатам его обсуждения в ближайшем будущем и примем соответствующее решение, — сказал Путин.

Ранее Глава Минобороны выступил с предложением о передаче на вооружение Луганской и Донецкой народных республик средств ПВО, включая ПЗРК и трофейные комплексы Javellin. Глава государства поддержал предложение министра.