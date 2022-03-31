Глава НСПК Комлев: на начало марта было выпущено около 116 млн карт «Мир»

Около 116 млн карт отечественной платёжной системы «Мир» было выпущено на начало марта, сообщил глава Национальной системы платёжных карт (НСПК) Владимир Комлев.

Ранее Apple запретила добавлять новые карты платёжной системы «Мир» в свою систему оплаты. При этом добавленные ранее карты по-прежнему оставались доступны для оплаты. Впоследствии стало известно, что компания ограничила оплату картами «Мир» и стала постепенно убирать из приложения Apple Pay возможность проводить оплату картой отечественной платёжной системы.

6 марта Центробанк объявил о прекращении работы Apple Pay и Google Pay для карт Visa и Mastercard в России. Помимо этого, Банк России отметил, что бесконтактная оплата с помощью мобильных телефонов доступна через платёжный сервис «Мир пэй». Также приостановила работу в России электронная платёжная система PayPal.