Магазин «Лента» ограничил количество товаров для покупки за раз

Сеть гипермаркетов «Лента» ограничила количество товаров для покупки в магазинах, а также онлайн за один раз, сообщает ТАСС. В компании объяснили, что вынужденная мера принимается с целью снижения рисков «искусственного выманивания» товаров из торговых точек для дальнейшей перепродажи.

Ограничения коснулись таких продуктов, как крупы, чай, кофе, сахар, мука, продукты быстрого приготовления, приправы, соусы, мясная и рыбная консервация, масла, косметика, средства для стирки, подгузники, детская бытовая химия.

Эта вынужденная мера направлена на снижение рисков искусственного выманивания товара с полок вследствие закупок больших объёмов продукции в магазине для дальнейшей перепродажи по завышенным ценам, — сообщили в компании.

Магазины «Пятёрочка», «Перекрёсток» и «Карусель» ранее ограничили большие объёмы закупок на сахар, гречневую крупу, подсолнечное масло и другие социально значимые товары. По словам представителей X5 Group, поставщики не успевают фасовать и подготавливать продукцию для поставок в торговые сети.

В Минпромторге рассказали, что торговым сетям разрешили ограничивать продажу товаров для борьбы со спекулянтами. Речь идёт о социально значимых товарах. С этой инициативой выступили представители торговых сетей, которые захотели минимизировать риски приобретения продуктов питания «перекупщиками».