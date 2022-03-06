Гидрометцентр: на следующей неделе в Москву и область придут морозы

На следующей неделе в Москву и Подмосковье придут морозы до 20 градусов мороза, днём температура воздуха опустится до девяти градусов ниже нуля, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

В Международный женский день ожидается, что дневная температура воздуха составит от минус четырёх до минус шести градусов и будет гололёд. В этот день возможен небольшой снег при порывах ветра в 15 м/с.

С 9 марта в Московском регионе будет солнечно и морозно. Ночью температура воздуха может опуститься до минус 18–20 градусов. Давление повысится до 760-761 мм рт. ст., осадков при этом не ожидается. Днём температура воздуха может составить до минус девяти градусов.

Теплее станет в выходные, ожидается температура от минус трёх до плюс двух градусов.

Ранее о значительном похолодании сообщила главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова. По её словам, температура опустится до минус 13 градусов. Она отметила, что такие температуры больше характерны для января.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что похолодание ожидается практически во всех регионах России к 7–8 марта. Исключением станет юг страны, там температура удержится на уровне климатической нормы.