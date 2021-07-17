Герой России, экс-глава ФАПСИ Александр Старовойтов умер в 80 лет

Герой России и бывший гендиректор ФАПСИ Александр Старовойстов умер на 81 году жизни. Премьер-министр Михаил Мишустин выразил свои соболезнования родным и близким генерала, сообщается на сайте кабмина.

Александр Владимирович многое сделал для развития отечественной науки, укрепления обороноспособности нашей страны. Именно он стоял у истоков создания ФАПСИ — одной из крупнейших российских спецслужб, — говорится в сообщении.

Благодаря Старовойтову были разработаны уникальные системы информационной безопасности страны, проведена цифровизация и автоматизация систем правительственной и оперативной связи.

Старовойтов возглавил ФАПСИ в 1998 году и сделал его одной из крупнейших спецслужб страны. В 1999 году он получил звание Героя Российской Федерации.

Ранее сообщалось, что скончался дважды Герой Советского Союза космонавт Владимир Шаталов. Ему было 93 года. При его участии впервые в мире была создана экспериментальная космическая станция и осуществлён переход сквозь открытый космос.