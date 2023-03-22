Генерала Росгвардии арестовали по делу о взяточничестве Замкомандующего Центральным округом Росгвардии Драгомирецкого арестовали по делу о взяточничестве

Фото: Росгвардия

Вадим Драгомирецкий

Военный суд арестовал замкомандующего Центральным округом Росгвардии генерал-майора Вадима Драгомирецкого по делу о взяточничестве, передает ТАСС. Его отправили под стражу до 4 мая.

Избрать в отношении Драгомирецкого меру пресечения в виде заключения под стражу на 1 месяц и 14 суток, то есть до 4 мая, — говорится в постановлении судьи.

22 марта стало известно, что Драгомирецкого обвиняют в взяточничестве на 28 млн рублей.

Ранее депутат Госдумы Александр Хинштейн сообщил, что Драгомирецкого подозревают в получении «откатов» от подрядчика при реконструкции одной из воинских частей в Московской области. По его словам, Драгомирецкий уже признал вину и написал явку с повинной, после завершения следственных действий будет решаться вопрос об избрании меры пресечения. В преступной схеме оказался замешан и начальник окружной базы хранения, которого задержали 19 марта, сейчас он находится в СИЗО.

До этого арестовали бывшего мэра Белгорода Антона Иванова. В отношении экс-градоначальника возбудили три уголовных дела: о получении взяток в виде автомобиля и ноутбука, а также о махинациях с продажей участков.