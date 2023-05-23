Генерал рассказал, как защитить границу от диверсантов Генерал Болдырев призвал создать систему борьбы с диверсантами, проникающими через границу

Фото: Pavel Gukov/Russian Look/Global Look Press

Намертво закрыть границу от диверсантов нереально, необходимо создание системы борьбы с диверсионно-разведывательными группами и моментальное реагирование, заявил НСН бывший главком Сухопутных войск России генерал армии Владимир Болдырев. Он объяснил появление 22 мая украинских диверсантов на территории Грайворонского округа Белгородской области РФ разрывами в пограничной полосе.

Видимо, есть какие-то разрывы в пограничной полосе. От диверсантов закрыть намертво границу нереально. Всю жизнь диверсанты, шпионы проходили через границу. Самое главное — это иметь силы и средства, специальные отряды немедленного реагирования, вооруженные, экипированные, имеющие хорошую технику, вертолеты, чтобы в любой точке мгновенно их можно было достать и уничтожить, — подчеркнул Болдырев.

Он напомнил, что целью диверсантов является запугивание и сеяние паники среди населения, а также уничтожение стратегических объектов.

22 мая на территорию Грайворонского округа Белгородской области на бронетехнике зашла диверсионно-разведывательная группа ВСУ. По словам официального представителя Кремля Дмитрия Пескова, одной из целей диверсантов было минимизирование политического эффекта от потери украинской стороной Артемовска. 23 мая Тelegram-канал SHOT со ссылкой на источник сообщил, что небольшие группы украинских диверсантов продолжают подтягиваться со стороны границы. По его информации, российские силовики ведут с ними бой. Минобороны РФ информацию не комментировало.