ФСБ раскрыла число приехавших из ДНР и ЛНР Пограничная служба ФСБ: более 500 тысяч жителей ЛНР и ДНР прибыли в Россию во II квартале 2022 года

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

В Россию с апреля по июнь из Донецкой Народной Республики (ДНР) и Луганской Народной Республики (ЛНР) прибыли более 507 тысяч беженцев, сообщили в пограничной службе ФСБ. Отмечается, что за этот же период в республики выехали свыше 412 тысяч россиян. Всего во втором квартале в РФ, по информации ведомства, прибыли 3,59 миллиона иностранных граждан.

Во втором квартале в Россию из ДНР прибыли 214 тысяч человек, а из ЛНР — 293 тысячи. С Украины за этот же период прибыли чуть более 657 тысяч человек. В прошлом году во втором квартале из соседней страны прибыли 1,06 миллиона человек, включая граждан ДНР и ЛНР (до официального признания). Уточняется, что выехавшие в республику россияне могли иметь двойное гражданство, которое было получено в Донбассе по упрощённой схеме.

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова ранее заявила, что МВД России необходимо упростить процедуру постановки на миграционный учет прибывших граждан из Донбасса и Украины. Она отметила, что уже отправила соответствующий запрос в министерство. Омбудсмен предлагает разрешить гражданам самостоятельно сообщать о своем месте пребывания и минимизировать случаи привлечения их к административной ответственности за нарушение данных правил.