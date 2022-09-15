ФПА убрала новость о лишении Пашаева статуса адвоката РИА Новости: ФПА убрала новость о лишении Пашаева статуса адвоката

Федеральная палата адвокатов РФ ударала со свего сайта информацию о лишении адвокатского статуса юриста Эльмана Пашаева. Об этом сообщает РИА Новости. Новость появилась на портале вечером 15 октября.

В тескте сообщалось, 5 сентября на заседании в Махачкале Совет ФПА РФ принял решение, аннулирующее статус адвоката Эльмана Пашаева. Также сообщалось о лишении статуса адвоката председателя квалификационной комиссии и создании рабочей группы по расследованию нарушения закона, допущенного адвокатской палатой РСО-Алания.

На момент написания данной заметки найти публикацию на сайте не удается, отмечает агентство.

Эльман Пашаев,лишился статуса адвоката из-за высказываний в СМИ по делу о ДТП с участием актера Михаила Ефремова. 10 сентября он сообщил, что вновь получил соответствующий статус в адвокатской палате Северной Осетии.