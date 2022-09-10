Защищавший актера Ефремова Пашаев вернул статус адвоката Защищавший актера Ефремова Пашаев вернул статус в адвокатской палате Северной Осетии

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Эльман Пашаев

Защищавший актера Михаила Ефремова Эльман Пашаев вновь получил статус адвоката в адвокатской палате Северной Осетии, сообщает ТАСС. Юрист защищал артиста по делу о ДТП в центре Москвы. В сентябре 2020 года он лишился на год статуса адвоката из-за высказываний в СМИ по этому делу.

27 июня сдал тестирование, за 12 минут ответил на 70 вопросов. 5 августа у меня приняли экзамен, — сказал Пашаев.

15 сентября Второй кассационный суд в Москве отказался смягчить приговор Ефремову за смертельное ДТП, в котором погиб курьер Сергей Захаров. Против уменьшения срока заключения и перевода артиста из колонии общего режима в колонию-поселение выступили прокурор и адвокат родственников погибшего Александр Добровинский.