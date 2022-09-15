Пашаева снова лишили статуса адвоката Совет ФПА лишил Пашаева статуса адвоката менее чем через неделю после его восстановления

Фото: pashaev.elman/instagram.com

Адвокат Эльман Пашаев

Эльмана Пашаева вновь лишили статуса адвоката. Данная информация размещена на сайте Федеральной палаты адвокатов РФ. Менее недели назад Пашаев сообщил, что восстановил профессиональный статус.

5 сентября на заседании в Махачкале Совет ФПА РФ принял решение, аннулирующее статус адвоката Эльмана Пашаева, — говорится в сообщении.

Также сообщается, что совет принял решение прекратить статус адвоката для председателя квалификационной комиссии и создать рабочую комиссию по расследованию нарушений, допущенных в адвокатской палате РСО — Алания.

Эльман Пашаев, известный, в частности, тем, что он защищал актера Михаила Ефремова по делу о ДТП в центре Москвы, в сентябре лишился статуса адвоката из-за высказываний в СМИ по данному делу. 10 сентября он сообщил, что вновь получил соответствующий статус в адвокатской палате Северной Осетии.