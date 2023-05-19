«Европе надо готовиться»: Росатом про идущее на ЕС ядерное облако Меньщиков заявил, взрыв снарядов с обедненным ураном способно вызвать вспышки онкозаболеваний

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Главной опасностью от снарядов с обедненным ураном является химическое загрязнение, поскольку в качестве сердечника для снаряда используется уран, заявил в разговоре с NEWS.ru соруководитель программы по радиационной и ядерной безопасности Центра экологической политики России и Международного социально-экологического союза Валерий Меньщиков. При взрыве такого боеприпаса возникает газовая флюктуация, облако и дальше оно рассеивается и попадает на почву, что чревато вспышкой онкологических заболеваний у людей. Так он прокомментировал заявление секретаря Совета безопасности РФ Николая Патрушева о том, что уничтожение боеприпасов с обедненным ураном, поставленных Западом Украине, привело к появлению радиоактивного облака, идущего на Европу.

Самая главная опасность от снарядов с обедненным ураном, это химическое загрязнение. Так как, в качестве сердечника для снаряда используется именно уран, — сказал он.

Собеседник напомнил про чудовищный опыт применения таких снарядов в Югославии, где по истечению более чем 20 лет, наблюдаются нарушения вплоть до генетических. По его словам, отравление веществами от детонации этих снарядов способно привести не только к раку, но и к сбою в генетике рождающихся младенцев.

Это не только онкология, но и сбой в генетике рождающихся младенцев. Очень сильные мутации в генетике могут быть. Европе надо готовиться, — сказал он.

О планах поставки Киеву снарядов с обедненным ураном 21 марта объявила замминистра обороны Британии Аннабель Голди. Она указала, что такие боеприпасы поставят Украине наряду с танками Challenger 2.